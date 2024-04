Kohv loksub värisevate käte vahelt maha, aga pintsel aitab kohmakusest üle olla

Teadmine parandamatust kroonilisest haigusest, mis aastatega aina süveneb ja millele ravi puudub, viis Tiia Zeigo pikkadeks kuudeks musta auku. Nüüd on sellest möödas 15 aastat. «Alles iseendaga tööd tehes sain aru, et elu peab edasi minema,» märkis ta Tartu ülikooli kliinikumi üles seatud näitusel, et rääkida Parkinsoni haigusega inimestest ja nende loovusest.