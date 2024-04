Sanatooriumi pargis asuva vana häärberi väljanägemine on trööstitu: seintelt koorub värvi ja krohvi, aknad ja uksed on plaatidega kinni löödud ning katuses on siin-seal augud, millest sajab majja vihma ja lund. Omanik, suur ehitusfirma, katust lappima aga ei kiirusta, rääkimata kogu hoone korda tegemisest.