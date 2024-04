Sadagu lörtsi või tõusku maksud, ettevõtja ja põllumees tulevad maamessile ikka

Vorm maamessi esimesel tunnil on hea, akud on laetud, ütles Võrumaa Nopri talu peremees Tiit Niilo eile hommikul. Kogu maamessi ajaloo jooksul on Nopri talumeierei jätnud messile tulemata vaid mõnel korral. Tiit Niilo meenutas, et seitse-kaheksa aastat tagasi oli aeg, mil ei olnud motivatsiooni osaleda. «Praegu enam ei kujuta ette, et siin ei osaleks, tootja asi on oma tooteid tutvustada, seda ei tee tema eest mitte keegi,» sõnas ta.