Laura Danilas: Eesti jaoks on ja jääb NATO peamiseks julgeolekugarantiiks

Eesti astus NATO liikmeks alliansi ajaloo suurima laienemise ajal, kus lisaks meile ühinesid organisatsiooniga veel kuus riiki. Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakkia ja Eesti liitumine NATOga samal ajal tähistas Venemaa mõjupiirkonnas olevate postsovetlike riikide läänestumist. Seda saab lugeda NATO ajaloo üheks olulisemaks strateegiliseks võiduks kuni Soome ja Rootsi hiljutise liitumiseni. Meie põhjanaabrite liitumine alliansiga on samm nii NATO idatiiva kui kogu Läänemere ümbruse tugevdamisel. Eesti jaoks on ja jääb NATO peamiseks julgeolekugarantiiks.

4. aprillil 1949. aastal kirjutasid 12 Euroopa ja Põhja-Ameerika riiki alla Põhja-Atlandi lepingule – sellest sündis organisatsioon, mida tunneme NATO nime all. See loodi külma sõja ajal vastukaaluks Varssavi lepingu organisatsioonile, mis oli Ida-Euroopa kommunistlike riikide sõjalis-poliitiline ühendus. 75 aasta jooksul on NATO muutunud palju. Suurenenud on liikmete arv, muutunud on nii juhtimisprotsessid, prioriteedid kui ka väljakutsed.