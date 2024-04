Põltsamaa vallavolikogu liikmed umbusaldavad vallajuhte

Umbusaldusavalduses vallavanemale seisab, et ametis oldud aja jooksul on Karro Külanurm tõestanud, et tema isikuomadused ei toeta valla juhina töötamist. «Tema suhtlemiskultuur on üleolev ja erinevaid arvamusi mittearvestav. Suhetes valla elanikega ei hooli ta ei valla asutuste töötajate ega oma eriala spetsialistide arvamustest,» seisis avalduses.