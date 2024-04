Rattaralli programmi lisandub vana kooli võidusõit

Lõuna-Euroopas on retroratastele mõeldud ühissõidud saanud järjest populaarsemaks ning meilgi Eestis on üha rohkem huvilisi, kes on soetanud või ise restaureerinud terasraamiga võidusõiduratta, sõnas rattaklubi Vanakooli Kangelased eestvedaja Vegerd Veskimägi. «Meil on väga hea meel, et Tartu rattaralli korraldajad olid valmis tegema koostööd, sest Tartu rattaralli on nii Eesti kui lähimaade kõige väärikam ja suurem rattaüritus, mille programmi vintage-sõit ideaalselt sobib,» ütles Vegerd Veskimägi.