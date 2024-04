Maaülikool püsib põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailmas väga kõrgel positsioonil

EMÜ teadusprorektori Rein Drenkhani sõnul on see, et ülikool püsib oma võtmevaldkondades juba aastaid esimese poolesaja ehk tippude seas, tunnistus maaülikooli teadustöö kõrgest tasemest ja inimeste pühendumisest.

«Sellisele kõrgele edetabelikohale ei ole võimalik saada juhuslikult, see on märk meie teadlaste ja õppejõudude järjepidevast, kvaliteeti, tulemusi ja koostööd väärtustavast tegutsemisest selle nimel, et luua uut ja ühiskonnale vajalikku teadmist nii põllumajanduses kui ka metsanduses,» ütles Drenkhan.

Nagu mullu, juhib ka tänavu edetabelit Wageningeni ülikool Hollandist, sellele järgnevad kaks USA ülikooli, California ülikool Davis ja Cornelli ülikool. EMÜ hea koostööpartner Rootsi põllumajandusülikool (SLU) on langenud aasta jooksul ühe koha võrra tahapoole, neljandaks.

Quacquarelli Symondsi konsultatsioonifirma ülikoolide paremustabelid on ühed tuntuimad maailmas. Erialade kaupa on firma maailma ülikoole edetabelisse seadnud alates 2011. aastast. Erialagruppe on kokku 55. QS võtab erialade reastamisel arvesse ülikoolide reputatsiooni akadeemilises maailmas, mainet tööandjate silmis, teadustööde tsiteeritavust, H-indeksit, mis arvestab nii teadustööde hulka kui ka tsiteeritavust ning rahvusvahelist teaduskoostööd. Tänavu kuulus hinnatavate hulka 1559 ülikooli üle kogu maailma.

2022. aastal oli Eesti maaülikool põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas 65. kohal, mullu aga ülikõrgel 37. kohal. Teised Eesti ülikoolid, näiteks Eesti kunstiakadeemia, on oma valdkonnas tõusnud QSi erialade edetabelis maksimaalselt 150ndaks.

Vaata QS World University Rankings by Subject 2024 tulemusi edetabeli kodulehelt.