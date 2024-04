Tartu ülikool avab sel kevadel doktoriõppes 189 kohta

Igal aastal jõuab Tartu ülikoolis doktorikraadini enam kui sada lõpetajat. Ülikooli teadusprorektori Mari Moora sõnul on doktoriõppesse oodatud kõik, kes on huvitatud teadustöö oskuste arendamisest ja oma valdkonna edendamisest nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

«Doktorikraadiga inimesed on ühiskonnas hinnatud eksperdid. Eestis on üle 85 protsendi doktorikraadi omandanutest juhi või tippspetsialisti ametikohal. Riigil on eesmärk suurendada doktorikraadiga töötajate osakaalu nii avalikus kui ka erasektoris. Samuti on nende järele suur nõudlus ülikoolides, kus tuntakse muret akadeemilise järelkasvu pärast,» rääkis Moora.