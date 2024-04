Soomlaste ja eestlaste koostöö toob Emajõe kaldale 12 sauna

«Saun on lahendus ühiskonda vaevavale vastandumisele. Leil muudab meid iseenda paremaks versiooniks, muutume rahumeelselt sõbralikeks. Meie jaoks on saun nii enesestmõistetav, et me pole harjunud nägema seda laiemalt dialoogi- ja arutelukultuuri eeskujuna,» ütles festivali vastutav produtsent, Soome instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.