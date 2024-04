Laste jalgrattakooli kevadkursused ootavad osalejaid

Rattakursus hõlmab nii teooriatunde kui ka sõiduõpet. Teooriatunnid on Tartu loodusmajas, praktika Tähtvere õppeplatsil. Sõidupäeval on võimalik ka lapsevanematel osaleda rattakoolitusel, kus nad saavad näpunäiteid ja juhiseid, kuidas olla lapsele liikluses toeks ja eeskujuks.

Koolitajateks on kogenud õpetajad Toivo Õnneleid, Jana Õnneleid ja Karlis Õnneleid. Jalgrattakooli toetab Tartu linnavalitsus.

Kogu kursuse hind lapse kohta on 30 eurot, ühest perest 2 last kokku 50 eurot. Laps peab olema vähemalt 9,5-aastane, et kursusest osa võtta, juhtimisõigus hakkab kehtima 10-aastaseks saamisel (päev pärast sünnipäeva).