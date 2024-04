Tartu majaomanike ühingu juhatuse liige, mõne kuu pärast 90. sünnipäeva tähistav Veera Sirg on kõnniteede puhastamise asjus linnavalitsusega vägikaigast vedanud juba möödunud aastatuhande lõpust. Kuna Sirg pole enda maja juures lund ja jääd tõrjuda jaksanud juba ammu, on tal pidevalt poeg abis käinud. Lihtne töö pole see olnud ka viimase jaoks, sest temalgi on juba aastaid üle 60.