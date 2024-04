Erivahendeid kasutanud vargakamp jäi vahele

Nagu näitab ka üldine muster, noolisid need viis 30–50-aastast meest ning üks naine pigem kallima hinnaga tooteid. Nad tegutsesid valdavalt Karlova, Ropka ja Annelinna poodides nii ükshaaval kui ka paarikaupa. Kuid et varaste käekiri oli kõikjal sarnane, said Viking Security turvatöötajad koos politseiga neile jälile.