Aet Rebane: Emajõgi tuleks ära betoneerida

Üks tiigi puhastamise sõnastatud põhjustest oli muu hulgas kahepaiksete elukeskkonna parandamine. Olgu. Eestis on teadupärast kõik kahepaiksed looduskaitse all. Olgu. Seega, kava otse sinna kõrvale parkla ehitada ei kõla just kõigile meist loogilise mõttelise jätkuna. Ma pole loodusteadlane, aga võib-olla ei peagi olema, et jõuda järeldusele, et see päris kindlasti ei käiks konnade elupaikade parandamisega sama jalga.