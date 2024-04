Aivar Mäe kandideerib juhtima Vanemuist, kus vahetuvad balletijuht ja ka draamajuht

Nii on sätestatud seaduses. Kui avatud konkursil kandidaati ei leita, saab teha kellelegi ettepaneku, kellega kultuuriministri nõusolekul on võimalik teha konkursiväliselt aastane leping. Ma olin teadlik sellest, et teatrijuhi ametikoht läheb taas konkursi alla. Tööl oldud kaheksa kuu jooksul olen setitanud igasuguseid mõtteid ning rääkinud neist ka teatris. Mul on ideid, mida järgmise viie aasta jooksul ellu viia, ja ma arvan, et suudan vastutust võtta.