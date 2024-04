Politsei pidas Tartus kinni kolm meest, keda kahtlustatakse narkokuritegude toimepanemises

Ilves märkis, et kahtlustatavate tegevus toimus krüpteeritud suhtlusplatvormil Telegram eksisteerinud grupis, kus vahendati erinevaid narkootilisi aineid. «Aineid hankinud ja neid vahendanud mehed peeti kinni ning kaks neist on tänaseks võetud vahi alla,» lisas ta. Kriminaalmenetlus täpsemate asjaoludes selgitamiseks aga jätkub.

«Ühelt poolt on politsei eesmärk peatada aine levik, ent veelgi tähtsam on säästa inimelusid,» rõhutas Ilves. Ta lisas, et möödunud aasta rekordiline narkosurmade arv, uute ohtlike ainete turule tulek ning narkootikumide kättesaadavuse suurenemine ühiskonnas on muret tekitav, mistõttu on meie prioriteediks uute trendide avastamine ja tõkestamine – näiteks müük internetis, kulleriga või e-posti teel. «Pöörame suuremat tähelepanu nii suhtlusgruppides toimuvale, narkootikumidega seotud transiidi piiramisele kui ka kriminaaltulu konfiskeerimisele,» selgitas Ilves.