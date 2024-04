Linnavalitsus vormistas väga hea asukohaga äripinna kohta rendilepingu möödunud aasta detsembris ja see kehtib viis aastat. Raekoja plats 6/Rüütli 2 hoone esimese korruse ruumide eest hakkab Cruffini saiatehas iga kuu linnale maksma 875 eurot.

Cruffin tegutseb praegu Aparaaditehases, kuhu too jääb alles ka edaspidi. Saiatehase omanik ja peapagar Kristian Neemela tõdes, et linnasüdamesse esinduse tegemine on neelanud rohkem aega, kui ta algul oskas arvata. «Kõige varem saame uksed avada mai keskel, aga siis peab kõik ideaalselt õnnestuma,» lausus Neemela.