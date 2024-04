Linnavalitsus otsustas ⟩ Spordipargi parkla ehitust sel aastal ei alustata

Sel sügisel on Tartu linnavalitsusel plaan alustada vabaujula põhjalikku uuenduskuuri, mille üheks osaks on olemasoleva parkla kaotamine Emajõe rannaalalt. Rannakülastajate vahetust lähedusest autode eemale viimiseks leiti parklale alternatiivne koht jõest ligi 100 meetrit eemal. Algselt soovis linn uue parkla valmis saada enne algava suplushooaja algust, kuid kuna kohalik kogukond tõstatas mitmeid küsimusi nii parkla suuruse kui võimalike keskkonnakahjude osas, otsustas linnavalitsus ehitusega mitte alustada. Suve jooksul arutatakse parklat puudutavad küsimused täpsemalt läbi nii kogukonna esindajatega kui Tartu Spordiga.

«Parkimise lõpetamine vahetult jõe ääres ning puudeallee vahel tundub mõistlik nii linnale kui kogukonnale. Kuna soovisime sealset parkimiskorraldust juba eelolevaks suplushooajaks muuta, siis toimus parkla planeerimine kiirustades ning kogukonna kaasamine jäi puudulikuks. Seetõttu võtame nüüd aja maha, et plaanid korralikult kõikide vajalike osapooltega läbi rääkida,» ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. «Töid soovisime alustada enne raierahu, et mitte segada lindude pesitsemist. Nüüd on alanud pesitsusrahu ja selle kestel me parkla ehitusega edasi ei lähe, vaid kasutame aega uuteks analüüsideks ja kaasamiseks,» lisas Tamm.