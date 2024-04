Tartu ülikooli spordihoones sai esmaspäeva õhtul peale kella üheksat selgeks, et Eesti võrkpalli meistrivõistluse tänavune pronksimeeskond on Pärnu VK, kes murdis Bigbank Tartu ja niiviisi ka mustri, et seerias võidutses vaid kodumeeskond. Sama tegid ka suvepeallina fännid, kes alatasa kohalikest valjemat poolehoidu näitasid.