Tuul Sepp: autod linnaruumis ja ühisvara tragöödia

Valik auto kasuks on sageli harjumuspärane ja mugav. Jala minekuks peab planeerima rohkem aega, bussid sõidavad graafiku alusel ja Tartus pigem liiga hõredalt, jalgrattaga liiklusesse minek võib tunduda ohtlik. Ma arvan, et harjumuse jõud on siinkohal siiski tugevam kui tegelik mugavus, sest autoga hommikustes-õhtustes ummikutes istumine ja päeval linna peal parkimiskoha otsimine ei ole sugugi tegevused, mis meeleolu tõstavad, samal ajal kui liikumine värskes õhus võib anda just selle hea tuju tõuke, mida tööpäeva alustamiseks või lõpetamiseks vaja on.