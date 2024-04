Eili Arula: kui suur see Põltsamaa ikkagi on?

Seda suurem oli imestus, kuuldes, et vallavõim hakkab piirkonna kolme huvikooli – kunstikool, spordikool ja muusikakool – liitma ilma põhjaliku analüüsi ja aruteludeta. Jah, oli korraldatud mõningaid koosviibimisi, kuid kuuldes, et huvikoolide juhtide kõrvu jõudis liitmise plaan alles paar kuud tagasi ning juba aprillis oli tarvis langetada otsus, kerkis küsimus, kui suur see Põltsamaa siis on, et vallajuhid asjaosalistega teemat varem ei arutanud.