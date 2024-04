Kastre valla Haaslava ja Kurepalu elanikud, kes iga päev linna tööle sõidavad, on aga selle looma pärast mures. Arvatakse, et ehk on noorloom terve talve üksi poldril veetnud. Samuti paistab elanikele, et mullikas on liiga kõhn ning näljas.