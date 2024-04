Politseinik kiiruseületajatest: aastatega on liiklustalgutel välja kujunenud väga veider muster

Liiklustalgute käigus kontrollib politsei kohti, kus inimesed on ise märganud suurt hulka raske jalaga sõidukijuhte. Aastatega on talgutel välja kujunenud väga veider muster, tõdes piirkonnapolitseinik Jukk. «Meile jäävad vahele just need kohalikud elanikud, kes on teavitanud liiklustalgute raames, et nende naabruskonnas kihutatakse,» ütles ta. «Ise on teavitanud ja ise rikuvad. See on iga aasta nii.»