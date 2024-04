Jaan Tooming läks ära … Sõnastades sõnastamatut

Toominga tipplavastus, Tammsaare tekstil põhinev «Põrgupõhja uus Vanapagan» räägib palju surmast. Kuhu kulgeme siitilmast? Kas põrgusse või taeva? Teeme haiget teistele ja iseendale. Kas võime loota lunastust ja õndsust? Olles usklik või uskmatu – vahet pole. Nendetaolisi mõtteid tekib kõigil. Süü on süü ja tegu on tegu. Hingerahu on ülim püüe, isegi kui see selgub alles elu lõpus.