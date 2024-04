Tartu ülikool sõlmis Maarjavälja õppehoone ehitamiseks projekteerimislepingu

Möödunud aasta 8. detsembril kuulutas Tartu ülikool Maarjamõisas asuva Maarjavälja kinnistule rajatava õppe- ja teadushoone ideelahenduste võidutööna välja arhitektuurse lahenduse «Sudoku», mille autorid on Kauss Arhitektuur OÜ ja Väli OÜ.

Projekteerimiseks on arvestatud kaks aastat ja tööde maksumuseks veidi üle 4,8 miljoni euro koos käibemaksuga. Võrreldes konkursiaegse eeldatava maksumusega on nüüd projekteerimislepingusse lisatud (sise)arhitektuurse ja konstruktiivse osa tööprojektide hind.

Ülikool planeeris kogu projekti esialgseks maksumuseks umbes 60 miljonit eurot, kuid ideekonkursi tulemuste põhjal on hind suurem. Ülikool on alustanud laenu võtmiseks läbirääkimisi, et leida väline rahastaja. Parkimismaja, tänava ning hoone maksumus selgub ehitustööde riigihankemenetluste tulemusena.