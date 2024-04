«Me ei jõudnud üksmeelele, aga jõudsime üksmeelele lähemale kui enne,» ütles Supilinna seltsi juht Helen Hiiemaa. «Parkla, tundub, et tuleb. Parklast me päriselt ei pääse. Küsimus on pigem, kui suur see tuleb. Praegu pandi tööd seisma, järgmisel nädalal lubas linnavalitsus teha uue joonise ja siis me vaatame, kas saime täna räägitust ühtmoodi aru. Supilinna seltsi seisukoht oli, et parkla oli liiga suur ja keegi polnud kursis, et sinna sellist jurakat plaanitakse.»