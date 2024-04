Turvatöötajad nabisid kinni sarivarga, kelle leivanumbriks oli peita pudeleid püksi

Juhan Aia märkis aga, et varguskatsed on sagenenud eriti sel talvel ning kevadel.

Samuti on need tema sõnul nii-öelda suuremad, sest muu hulgas jahivad vargad koduelektroonikat. «Poodide kõrval on tõsisema rünnaku all ka koduhoovid, parklad ja väikeettevõtete laoplatsid,» lisas Aia. «Keerulisema ajaga käivad vargused alati kaasas ning kuniks majandusel paremini minema ei hakka, peame kõik iseäranis valvsad olema.»

Varguste puhul on esikohal siiski alkohol, täpsustas Lõuna prefektuuri menetlusjuht Timo Reinthal. «Seega me ei saa rääkida sellest, et inimesed varastavad nälja tõttu,» lisas ta. Pigem on varguse mõte selles, et alkoholi saab nii ise tarbida kui ka edasi müüa.

«Kui räägime vargustest kaubandusettevõtetes, kuhu hulka lähevad keskused, toidupoed, tanklad ja muud sellised kohad, siis seal on varguste arv alates 2020. aastast tõusnud. Seda on mõjutanud eelkõige süstemaatilised vargused, mida paneb toime väike hulk inimesi ehk siis on inimesi, kes käivad tihti vargil,» rääkis Reinthal. Enamjaolt on need tema sõnul inimesed, kellel on mingi sõltuvus.

Registreeritud varavastaste kuritegude ja väärtegude arv on taas tõusuteel. Foto: politsei- ja piirivalveamet

Seetõttu on Reinthali sõnul oluline roll kauplustel, mille töötajad peaksid senisest enam proovima vargusi ennetada. «Ennetamisel jääb kauplusele vara alles, aga varguse puhul seda võimalust pole,» märkis ta.