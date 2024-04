Enor Niinemägi on Tartu üliõpilasteatris valmis saanud oma kümnenda lavastuse «Lõkkelood: Apocalypse Now ehk Põgenevad loomad», mis esietendub täna, 12. aprillil. Lavastus on täis absurdset musta huumorit ja lõõpi inimese üle.