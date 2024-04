Uderna hooldekodu nõukogu palub politseil uurida võimaliku toimingupiirangu rikkumist

Anne-Aime Soeson töötas Uderna mõisahoone seinte vahel 47 aastat, suure osa sellest ajast hooldekodu juhatajana. Nüüd on ta kohalt tagandatud ja süüdistusi muudkui sajab.

Uderna ja Rõngu hooldekodude nõukogu esimees Hillar Hänilane sõnul on Rõngu ja Uderna hooldekodude ühendamise käigus ilmnenud mitmeid asjaolusid, mis viitavad endise juhataja Anne-Aime Soesoni võimalikule korduvale toimingupiirangu rikkumisele. Süüdistatav kinnitab, et on töötanud vaid seaduste järgi.