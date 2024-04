Huvikoolide sundliitmise plaan lõi Põltsamaa võimuliitu mõrad

Valimisliidu Ühine Põltsamaa liige Reet Alev ei teinud saladust, et vallavalitsuse kava kolm huvikooli ühendada oli talle vastumeelne ning see oli ka tagasiastumise peamiseks põhjuseks. «Olen oma mõtteid ses osas avaldanud ja selgitanud, et selline liitmine ei ole vastuvõetav,» ütles Alev.