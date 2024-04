75-kohalise parkla rajamiseks on vaja langetada tosin puud, peamiselt remmelgad, aga ka üks kask. Kavas on asendusistutus.

Täna hommikul leiti linnupesa ühelt puult, kuid ei saadud selgust, kas see on kasutusel. See ei tähenda esialgu, et parkla plaan oleks maha tõmmatud.