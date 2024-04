Ühe teate said päästjad Tartust mitte väga kaugele, Võrtsjärve poole jäävasse Ulila alevikku. Sealt helistaja andis kella kahe paiku päeval teada, et Kesk tänaval oli elektripost kukkunud tänavavalgustusliini peale. Et tagada esmane ohutus, piirasid päästjad ohuala lindiga.