Linna plaan lüüa maade kasutuses kord majja puudutab sadu majaomanikke

Aardla tänavas panevad peatuvad bussid liikluse korraks kinni, kuigi peatusetaskute ehitamiseks linnal maad justkui oleks. Ent ajaloolistel põhjustel on see majaomanike kasutuses, nentis Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak Aardla tänaval Raudtee III bussipeatuse juures.

Tartus on arvukalt näiteid sellest, kuidas eraomanikud kasutavad linnale kuuluvat maad ilma igasuguse õigusliku aluseta, sest nii on ajalooliselt kujunenud ja osalt on põhjus ka selles, et omaaegne mõõdistamine on olnud ebatäpne.