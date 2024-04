Priit Värv: Elva koolitoit pole naabrite omast sugugi kallim

Nõo valla puhul tuleb arvestada, et pikapäevatoidu eest tuleb lapsevanemal tasuda 30 senti. Nõos hoiab hinda all, et kogu valla haridusvõrgu toitlustamine käib ühe köögi baasil. Elva vallas valmistab koolitoitu kaheksa kööki (kaks Elva linnas) ning hind 2,8 eurot on koolide keskmine: väikestes koolides on koolitoidu maksumus kõrgem kui Elva gümnaasiumis. Seega on pehmelt öeldes eksitav väita, nagu oleks Elva Teenuste pakutav koolitoit naabervaldadest oluliselt kallim.