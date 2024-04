Elo Kiivet: kuidas lugeda Süku planeeringut. Spikker

• Miks planeeritakse? Detailplaneering annab ehitusõiguse ehk määrab ära maksimaalsed piirid, kus hoone võib asuda, kui kõrge see võib olla, kus kulgevad tänavad ning mismoodi ruum eri kasutajate ja tegevuste vahel jaguneb. See on vajalik ehitus projekti kinnitamiseks. Planeerimine on raamide kehtestamine, kui kaugele ehitustegevus ulatuda võib ja millistele põhimõtetele tuleviku linnaruum vastama peab. See viimane ongi üks olulisemaid kohti, kus kõigil huvilistel tasub oma mõtteid jagada.

• Mida ei planeerita? Tasub meeles pidada, et hoone sisemusega (nt kui suured või millise kujuga on ruumid) ega tehniliste lahendustega (tuleohutus, riskianalüüs, evakuatsioon jms) planeering ei tegele, need küsimused lahendavad hiljem projekteerijad. Samuti ei ole selle detailplaneeringu küsimus, kas kultuurikeskus võiks olla mujal või üldse olemata – see on riiklikult tähtsate kultuuriobjektide ehitusjärjekorras esimene ja asukohaks on üldplaneeringuga määratud kuni pool kesklinna pargist. Planeeringuala piirid tähistavad seda ruumi, millega tegeleme. Mänguväljaku kujundust (nt mitu ja millist atraktsiooni tuleb) planeerimisel paika ei panda, küll aga tingimuse, et mänguväljak kindlasti säilib, kuigi teises kohas (Kauba tänaval).