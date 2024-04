Juhtkiri ⟩ Keda me valime?

Urmas Klaasil täitus sel nädalal kümme aastat Tartu linnapea ametis ja näiteks Tartu Postimehe veebigallupist nähtub, et 40 protsendi vastajate meelest on ta toime tulnud hästi või suurepäraselt, veel 24 protsenti arvab, et rahuldavalt. Veel selgem hinnang on, et Reformierakonda on kohalikel valimistel saanud nii palju hääli, et on peamine koalitsiooni moodustaja ja saab täita linnapea ametikoha. Klaas on järjepanu juba viies reformierakondlasest Tartu linnapea, neil päevil täitub 27 aastat sellest, kui Reformierakond Tartus võimule tuli.