Sõja tõttu pole Samelinile tööd juurde tulnud, hanked hoopis vinduvad

Samelini leivanumbri ehk sõjaväesaabaste nõudlus Ukrainas käiva sõja tõttu tootmiskiiruses siiski ei peegeldu, seevastu ettevõtte toodangu müük on poes kahekordistunud, matkasaapad on endiselt hästi minev kaup, rõõmustas Samelini tegevdirektor Leida Kikka.

NATO liikmesriigid hangivad Ukraina sõja pärast üha enam oma armeedele tehnikat ning on korraldanud ka suuri ühisõppusi. Sellepärast võiks arvata, et nüüd on ka Tartus sõdurisaapaid valmistaval Samelinil tööd tublisti rohkem, kuid võta näpust – tegelikkus on hoopis vastupidine.