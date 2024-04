Tavaline paneelmaja muutus Eesti üheks kõige turvalisemaks korterelamuks

Veeriku linnaosas asuv Ravila 58 korterelamu on pealtnäha tavaline viiekorruseline paneelmaja. Aga selle keldris on nüüd olemas pea kõik, et elanikud saaksid võimalikult valutult üle elada pika elektri-, vee- ja sidekatkestuse ning varjumiskoht kaitseb isegi sõjaohu eest.