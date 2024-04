Alari Jõesaar tõdes, et Eestis peab pallimänguklubi juhtimiseks olema kõva juurega inimene, kes ei kohku millegi ees. Kahjuks jääb neid inimesi üha vähemaks.

Alari Jõesaar (55) on viimased 25 aastat juhtinud Tartu Bigbanki võrkpalliklubi. Pärast lõppevat hooaega paneb ta rahuliku südamega ameti maha, sest klubil on kõik olemas, et hakkama saada. Teatepulga võtab üle klubi pikaaegne mänedžer Hendrik Rikand. Jõesaare sõnul tema asemikku midagi roosilist ees ei oota.