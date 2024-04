Möödunud aastal oli kokku peaaegu 200 000 külastajat ja seda on natukene rohkem, kui oli koroona-aastatel. Vaikselt on hakanud külastajaid tagasi tulema, kuid mitte nii palju, kui me oleme lootnud. Välisturist praegu ikka veel pelgab tulla, sest on julgeolekumure. Seda arvu tahaksime kasvatada nüüd, kultuuripealinna aastal.