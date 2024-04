Vanemuises tuleb lavale ooperiajaloo üks ikoonilisemaid teoseid

85 aastat pärast Giacomo Puccini ooperi «Turandot» Eesti esietendust on sama ooper Itaalia lavastaja Giorgio Madia käe all tagasi kodumaise publiku ees, seekord Vanemuise teatrilaval. Kunstnikutöö teeb Maarja Meeru, kes on Madiaga teinud varemgi Vanemuises lavastusi. Esietendus on suures majas 13. aprillil.