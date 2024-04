GALERII ⟩ Vanemuise ballett ulatub oma väärika aastapäeva puhul kaubamajja

Teisele korrusele tõusja märkab vasakut kätt avatud boksis mustvalgeid fotosid. Nende autor Maris Savik on jäädvustanud aastal 2019 Vanemuise balletitrupi liikmeid ja on koostanud nendest piltidest raamatu. Väljapanekus on ka balletikostüüme.

Vanemuise juht Aivar Mäe ütles näitust avades, et Vanemuine on ainulaadne teater selle poolest, et ametis on olnud ainult kolm balletijuhti. Need on Ida Urbel (balletijuht ehk peaballettmeister aastail 1957–1974), Ülo Vilimaa (1974–1997) ja Mare Tommingas (aastast 1997). «See näitab stabiilsust, professionaalsust ja elujõudu,» ütles Aivar Mäe. «Ja mul on hea meel, et meie balletitrupp suureneb.»