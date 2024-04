Tänavate kevadine suurpuhastus on tehtud, kuid tolmu veel jagub

Ülikoolilinnas mindi hiljuti üle tänavate tavapärasele puhastamisele ehk suverežiimile. «Kõik objektid on üle käidud, kuid tolmuprobleem tuleb sellest, et krundiomanikud peaksid ka ise liiva ja killustiku enda kinnistutelt ära puhastama,» ütles Tartu linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg.

Tartu linnavalitsus jagas möödunud talvel eramajade omanikele 105 kasti graniitkillustikku, mida nad said oma kodude juures libedusetõrjeks kasutada. «See on hea, et kasutati, aga nüüd oleks tarvis see ka kokku pühkida,» sõnas Tammeorg.