Maaülikooli põllundusrobot hakkab freesturbavälju mustikaistandusteks muutma

Robotite kasutuselevõtt aitab ühelt poolt kaasa põllunduse ja aianduse majanduslikule jätkusuutlikkusele, teisalt mängib see olulist rolli keskkonnahoidlikus lähenemises, sest tegemist on kestliku ja ressursitõhusa tehnoloogiaga, sõnas agrorobootika töörühma juht professor Jüri Olt.

Põllundusrobotid on kavandatud vastavalt konkreetsele kultuurile, tehnoloogilistele vajadustele ja keskkonnatingimustele. Loodava põllundusroboti eelised ulatuvad aga kaugemale kui ainult freesturbaväljade väärindamine. Konkreetne mustikaväetur on akuelektrisõiduk, millel süsihappegaasi emissioon puudub. Hooldejaam, kus akusid laetakse ning roboti tühjenenud aku automaatselt laetud aku vastu välja vahetatakse, toetub päikese- ja biogaasienergiale, tagades säästliku ja jätkusuutliku energiakasutuse.

Ainuüksi Eestis on üle 9000 hektari ammendunud freesturbaväljasid, mida saabki väärindada näiteks läbi marjakasvatuse, aidates nii kaasa sealt eralduva süsihappegaasi sidumisele ning maastiku taaselustamisele. Robotväeturi kasutamine aitaks parandada marjakasvatuse majanduslikku jätkusuutlikkust vähendades samal ajal vajadust inimtööjõu järele ning võimaldaks ühtlasi põllupidajatel keskenduda strateegilisematele ülesannetele.

Loodusliku taimestiku teke võib ammendunud freesturbaväljadel võtta aastakümneid või kauemgi, kuna turba kaevandamisel on kogu sealne taimkate eemaldatud ning pinnases pole idanemisvõimelisi seemneid. Freesturbaväli on oma olemuselt pehme ja soine ehk tagasihoidliku kandevõimega ning seetõttu on seal tavamasinatega liikumine ja toimetamine üsna keeruline. Spetsiaalselt sellisele pinnasele loodud robot saab sellega aga kenasti hakkama. Ilma väetamata sellisel pinnasel mustikataime saagikus jääb tagasihoidlikuks.