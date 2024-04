Tööstusrajooni uuendamiseks läheb tarvis konkurssi

Ropka-Teguri piirkonnas on kümneid krunte ja omanikke, nende seas ka tee-ehitusettevõte Tref ja osaühing Giga Investeeringud. «Hea, et linnavalitsus sai planeeringuvõistluse viimaks välja kuulutatud, oleme pikalt seda oodanud,» sõnas Giga Investeeringute tegevjuht Indrek Jakobsoo.

Giga Investeeringutele kuulub piirkonnas endise lihakombinaadi ja Ropka sadama krunt. Jakobsoo lisas, et nii tema kui ka mitmed teised selle piirkonna kruntide omanikud on linnavalitsuselt palunud võimalust piirkonnas arendusi jätkata, kuid selleks oli tarvis planeeringuvõistlust. «Eks ootame võistluse tulemused ära ja siis on näha, kuidas saame edasi minna,» ütles ta.