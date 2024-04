Kirjandusmuuseumis tegutsevasse arhiivraamatukokku leiab tee nii uurija kui ka õpilane

«Me kogume eesti keeles ilmunud trükisõna ja teeme selle kättesaadavaks,» rääkis ta õpilastele. «Seda tööd on siin majas tehtud juba 100 aastat, sest see maja osteti 1924. aastal arhiivraamatukogule, mis on asutatud aastal 1909.»