Karupere sai Saadjärvel toidukünast jagu

Jahiseltsi Gustav esimees Kalev Kurs rääkis, et Saadjärve piirkonnas on karusid aasta-aastalt aina rohkem. «Esmaspäeva öösel käis nüüd suur karu seal mässamas, pidevalt ikka näeb neid siin piirkonnas,» märkis Kurs ning tõdes, et karusid on vähemalt seal kandis liiga palju. Lähim maja jääb rajakaamerast veel aga õnneks kaugele ning koht kus karupere lammutamas käib on ikkagi üsna metsa sees.