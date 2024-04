Aivar Mäe lubas taas teatrijuhiks kandideerida

Seoses teatrijuhi lepingu lõppemisega tänavu 14. augustil kuulutas SA Teater Vanemuine välja avaliku konkursi, et leida võimekas teatrijuht. Kandideerimise dokumentide esitamise tähtaeg on 29. aprill. Üks neist, kes dokumendid tõenäoliselt esitab, on praegune teatrijuht Aivar Mäe. «Jah, kavatsen kandideerida,» ütles ta.