Politsei otsib Tartumaal kadunud 17-aastast Marleeni

Lähedased andsid teada, et Marleen lahkus 30. märtsil oma kodust Tartu vallas ning ei ole sellest ajast naasnud oma koju ega õppeasutusse Kastre vallas. Neiu telefon on välja lülitatud ning perel ja koolipersonalil puudub teadmine, kus neiu viibida võiks. Politsei on kontrollinud erinevaid aadresse ning võimalikke viibimiskohti, kuid seni Marleeni asukohta tuvastada ei ole õnnestunud.