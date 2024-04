Semiootikasümpoosioni esinejad arutlevad maailma tähenduse üle

Maailma tähendusest

Bioloog ja semiootik Kalevi Kull räägib tähenduste päritolust ja esteetika biosemiootikast, keeleteadlane Birute Klaas-Lang keele tähendusest, et kui korras peab keel olema. Baleriin, muusik ja laululooja Triinu Upkin keskendub reeglitele ja ilule, korrale ja kaosele klassikalises balletis.

Sümpoosioni kokkukutsuja Sulev Kuuse leiab semiootikaga seoseid aga ka arstiteadusest ja bioloogiast. «Küllap on sümptomite õpetuses ja nende mõistmises semiootilisel lähenemisel oma roll,» ütles ta. «Aga DNA ja selle märgisüsteem ATGC on päris kindlasti semiootika. Kui panna need märgid õigesti paika, siis sellest sünnib inimene.»