Talts peatreeneri vallandamisest: nüüd ongi kas käsi kullas või mullas

«Meil olid pikad arutelud klubi juhatuses, vestlus treeneriga ja siis lõpuks tegime selle otsuse ära. See polnud kerge, sest Vetra on väga sümpaatne inimene ja hea treener,» sõnas Talts. «Kõigi käest me arvamust küsida ei saa. Kõigil on oma töö ja mängijate asi on mängida. See pole bistroo järjekord, kus sa endale meelepärase roa valid.»